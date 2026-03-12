3.73 BYN
Разрыв в экономическом развитии востока и запада ФРГ вырос до 15 %
Автор:Редакция news.by
Дистанция между востоком и западом Германии в экономическом развитии ощутимо выросла. Несмотря на 35 лет так называемого выравнивания, разрыв в объеме ВВП на душу населения составляет приблизительно 15 %.
В 2025 году, впервые за много лет, разница по этому показателю между "осси" и "весси" выросла, причем сразу на 540 евро. Это стало следствием многолетней рецессии, которую переживает ФРГ: на протяжении 3 лет рост ВВП в стране практически равен нулю, что сильнее всего сказывается на востоке страны.
Впрочем, судя по стремительному сокращению промышленного потенциала Германии, "осси" имеют шанс, наконец, догнать "весси", но, правда, лишь потому, что экономическая депрессия в Германии, по всем оценкам, затянется еще на несколько лет.