Разрыв в экономическом развитии востока и запада ФРГ вырос до 15 %

Дистанция между востоком и западом Германии в экономическом развитии ощутимо выросла. Несмотря на 35 лет так называемого выравнивания, разрыв в объеме ВВП на душу населения составляет приблизительно 15 %.

В 2025 году, впервые за много лет, разница по этому показателю между "осси" и "весси" выросла, причем сразу на 540 евро. Это стало следствием многолетней рецессии, которую переживает ФРГ: на протяжении 3 лет рост ВВП в стране практически равен нулю, что сильнее всего сказывается на востоке страны.