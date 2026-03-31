Рекордный рост экономики и ядерное оружие: почему КНДР называют цивилизационным феноменом

Фото: ТАСС

Корейская Народно-Демократическая Республика стоит как скала, о которую разбиваются волны истории. Пхеньян выстроил собственную систему координат. Это государство называют феноменом абсолютной воли, где идея независимости превратилась в принцип выживания.

Блокада, которая для иных стала бы приговором, здесь обернулась уникальным экспериментом. Страна научилась производить все - от микропроцессоров, ракетной промышленности до знаменитых Пхеньянских холодильников, не вписываясь в цепочки глобального рынка, но создавая свои. Столичное метро, станции которого оформлены мраморными колоннадами и хрустальными люстрами, выполняет не только транспортную функцию, но и служит бомбоубежищем, а глубина его линий достигает 110 м, и это одна из самых глубоких подземок в мире.

Страна, живущая в условиях жесточайшего внешнего давления, первой в мире запустила серийное производство электромобилей на собственной технологической базе (фирма "Пхёнхва Моторс") и до сих пор сохраняет полностью бесплатную систему здравоохранения и образования, где слова "платное обучение" отсутствуют в принципе. Это мир, построенный на парадоксах, но именно эти парадоксы, скрепленные несгибаемостью, позволяют стране оставаться не просто геополитическим долгожителем, но уникальным цивилизационным феноменом. В унисон с этой логикой независимости выстраивается и партнерство Беларуси с этой страной. Казалось бы, мы разделены тысячами километров, но едины в главном - приоритете суверенитета над геополитической конъюнктурой.

КНДР была провозглашена 9 сентября 1948 года. Первым новое корейское государство признал СССР, ведь родилась эта независимая страна в результате освобождения Корейского полуострова от японских милитаристов силами Красной армии в августе 1945 года, положившего конец почти 35-летней оккупации.

В годы жестоких испытаний вместе с Красной армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества. Андрей Белоусов, министр обороны России

Курс в Северной Корее взяли на построение социалистического государства. В первые десятилетия экономика развивалась так быстро, что уровень жизни там превосходил даже Южную Корею. Основные акценты сделаны на самостоятельность и сильного лидера.

Советский Союз помогал с вооружением и экономически - восстанавливал промышленность и инфраструктуру, делился научно-техническими разработками. После распада СССР в 1990-х годах КНДР переживала тяжелый кризис. Тем не менее власть сохранилась и передается по наследству (политическая система практически не меняется десятилетиями).

КНДР, Северная Корея в 1990-х годах

КНДР живет в условиях западных санкций и изоляции - такова плата за стремление к суверенитету, обеспечиваемому ядерным оружием. Ведь, как показывает история, страны без ядерного арсенала могут легко подвергнуться военному вмешательству.

На первых этапах северокорейская ядерная программа развивалась при поддержке СССР - готовилась мощная команда инженеров-ядерщиков. Советский Союз и КНДР подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергетики, позже КНДР заключила подобное соглашение с Китаем. В то же время в уезде Йонбён началось строительство Центра ядерных исследований.

В феврале 2005 года КНДР заявила о наличии у нее ядерного оружия, предназначенного исключительно для самообороны и сдерживания, а в планах возведение атомных электростанций. Однако на фоне нарастающей западной агрессии - регулярных военных учений, проводимых в регионе США, Японией, Южной Кореей - в 2022 году Верховное народное собрание КНДР приняло "Закон о политике в сфере ядерных сил", согласно которому народной республике дается право нанести превентивный ядерный удар по противнику в случае угрозы.

Фундаментом страны служит централизованная плановая мобилизационная экономика социалистического государства, при которой нужды государства ставятся выше индивидуальных. В стране созданы мощные профсоюзы, а упор идет на идеологическое воспитание, повышение технического и культурного уровня рабочих.

С приходом к власти Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в 2011 году стартовали экономические реформы, аналогичные китайской политике реформ и открытости. Создана сеть специальных экономических зон для привлечения иностранных инвестиций. К слову, работает экономика эффективно - она в КНДР в 2025 году выросла на 3,7 %. Это рекорд с 2016 года.

Повседневная жизнь в КНДР

Эксперты справедливо связывают ускорение роста с активизацией государственных проектов и расширением внешнеэкономического взаимодействия. Доминирующим партнером Северной Кореи остается Китай, с которым товарооборот превышает 96 %.

В 2022 году КНДР развернула новый виток сотрудничества с другим мировым центром силы - Россией. Северная Корея помогает на фронтах СВО, в том числе крылатыми ракетами. Знаковым рубежом стал визит в КНДР президента РФ Владимира Путина в июне 2024 года, в ходе которого стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Не прошло и двух лет, как в Пхеньян по приглашению лидера Ким Чен Ына прибыл Президент Беларуси Александр Лукашенко. Во время визита был заключен исторический Договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР.

Что бы ни говорили о закрытости этой дальней азиатской страны, но благонадежных партнеров Пхеньян определяет четко.