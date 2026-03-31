Как Китай, пошлины Трампа и электромобили обрушили прибыль Volkswagen на 44 %

Цифры, которые Volkswagen обнародовал в марте 2026 года, выглядят как приговор эпохе. Чистая прибыль концерна рухнула на 44 % до 6,9 млрд евро, что стало худшим показателем со времен "дизельного скандала" 2016 года.

Операционная маржа едва дотянула до 4,6 %, а Porsche, вечно бывшая локомотивом группы, заработала в разы меньше - 90 млн против прежних 5 млрд. Гендиректор Оливер Блюме констатировал очевидное: компания работает в принципиально иных условиях. Условия эти складываются из трех тектонических сдвигов.

Во-первых, Китай - главный рынок сбыта для немецкого автопрома - перестал быть бездонной бочкой. Местные производители вроде BYD и Geely вытесняют некогда неприкасаемых гигантов. Во-вторых, Америка ударила пошлинами. 25-процентный тариф президента США Дональда Трампа обошелся Volkswagen в 5 млрд евро только в 2025 году. В-третьих, "электрическая революция", на которую потрачены сотни миллиардов, пока не принесла прибыли, ведь спрос на электромобили в Европе замедлился, а субсидии в Германии отменили, подкинув проблем собственному производителю.

Протесты работников концерна Volkswagen

В ответ руководство запустило программу, которая раньше казалась немыслимой для страны, где профсоюзы десятилетиями диктовали условия. К 2030 году Volkswagen сократит 50 тыс. рабочих мест только в Германии. Это на 15 тыс. больше, чем договаривались с профсоюзами еще в конце 2024-го. Уже закрыт завод в Дрездене - первый закрытый завод концерна в истории ФРГ. Теперь под угрозой находятся еще три площадки. При этом автопром составляет 20 % всей немецкой промышленности и 780 тыс. прямых рабочих мест, каждое из которых тянет за собой цепочку смежников. Профсоюз уже пообещал бороться, но реальность такова, что концерн вынужден экономить 15 млрд евро, а "социально ответственное сокращение" считается уже компромиссом, а не поражением.

Volkswagen не умирает, он пересобирается. Но тот факт, что символ немецкого экономического чуда сокращает каждого шестого сотрудника в метрополии, говорит о том, что эпоха, когда немецкое качество было синонимом непотопляемости, закончилась окончательно и бесповоротно.

Рекордный рост экономики и ядерное оружие: почему КНДР называют цивилизационным феноменом В условиях изоляции страна научилась производить все - от микропроцессоров, ракетной промышленности до знаменитых Пхеньянских холодильников 31.03.2026 23:50

Какие опасности видят спецслужбы Прибалтики, и почему оттуда уезжают люди. Как нейросети ставят диагнозы в четыре раза точнее людей. Как выживает Куба в нефтяной блокаде США. Об этом и не только - в проекте "Тренды".