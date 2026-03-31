Бензин за валюту, мусор не вывозится: как Куба выживает в энергетической блокаде США

Фото: freepik.com

Первые санкции против Кубы ввели в 1960 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре, всего через год после победы Кубинской революции. С тех пор прошло 65 лет. Эмбарго было официально оформлено в 1962 году и доселе в той или иной степени сохраняется, переживая периоды ужесточения и временной "оттепели", как при 44-м президенте США Бараке Обаме.

Однако нынешняя ситуация стала не просто продолжением старого эмбарго. Эксперты и СМИ называют происходящее "энергетической блокадой", или "нефтяной осадой", подчеркивая беспрецедентный характер давления. Американское издание The New York Times охарактеризовало текущие события как "первую эффективную блокаду Кубы со времен Карибского кризиса".

Куба импортирует около 60 % необходимой нефти. До недавнего времени ключевыми поставщиками были Венесуэла и Мексика. Ситуация кардинально изменилась после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года. Следующим шагом стало давление на Мексику, и она тоже приостановила экспорт. Результат этого всего оказался разрушительным.

С декабря 2025 года Куба не получила ни одного танкера с импортным топливом. Всего один раз в марте 2026 года российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил 100 тыс. т нефти в качестве гуманитарной помощи, и США временно ослабили блокаду, пропустив судно.

В марте 2026-го национальная энергосеть полностью отключалась трижды. Около 10 млн человек оставались без света. В Гаване блэкауты могут длиться по 10-15 часов, и его последствия затрагивают все сферы жизни, в том числе и медицину (более 100 тыс. человек, включая 11 тыс. детей, ожидают операций из-за нехватки топлива и перебоев с кислородом).

Блэкаут на Кубе

Бензин продается только за иностранную валюту, очереди на заправках растягиваются на часы. Мусор не вывозится, и улицы Гаваны заполнены отходами - из 106 мусоровозов работают менее половины. Пострадало и авиасообщение. Куба не может заправлять иностранные самолеты, а Air Canada и российские авиакомпании приостановили полеты.

Госсекретарь США Марко Рубио не скрывает конечной цели: смена режима на острове. Несмотря на критическое положение, Гавана отказывается капитулировать. Куба переживает энергетический коллапс с 1990-х годов (после распада СССР) и исторически демонстрирует способность к мобилизации.

Куба производит около 40 % потребляемой энергии из собственной тяжелой нефти. Стране в 2025 году удалось переломить тренд падения добычи. При поддержке Китая установлено 52 солнечные панели мощностью более 1000 МВт, которые в пиковые часы покрывают до 38 % дневного потребления.

Эксперты сходятся во мнении, что перед Кубой стоит выбор между молниеносным коллапсом, которого добивается Вашингтон, и нормализацией кризиса. Ученый Немецкого института глобальных и региональных исследований Берт Хоффманн отмечает, что на улицах Гаваны пока сохраняется выжидательная позиция и попытки жить обычной жизнью, однако без поступления топлива страна не сможет функционировать как единый организм.

Весь мир наблюдает за Островом свободы, который в 65-й раз пытается выстоять под давлением северного соседа и на этот раз нависшей угрозой полного энергетического удушения. Переговоры между Гаваной и Вашингтоном формально ведутся, но публичная риторика Белого дома и его союзников оставляет мало иллюзий относительно мягкости намерений.