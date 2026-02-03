Ресурсный рычаг: как Канада использует Китай в торговых играх с США

Главное фото: РСМД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/344bfdd3-3382-4159-b06a-4d3f8b1eda54/conversions/77bc32f5-cae4-4c75-84bf-1023e6da5b9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/344bfdd3-3382-4159-b06a-4d3f8b1eda54/conversions/77bc32f5-cae4-4c75-84bf-1023e6da5b9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/344bfdd3-3382-4159-b06a-4d3f8b1eda54/conversions/77bc32f5-cae4-4c75-84bf-1023e6da5b9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/344bfdd3-3382-4159-b06a-4d3f8b1eda54/conversions/77bc32f5-cae4-4c75-84bf-1023e6da5b9b-xl-___webp_1920.webp 1920w Главное фото: РСМД

Недавнее соглашение о сотрудничестве между Канадой и Китаем стало заметным событием на мировой арене, выходящим за рамки традиционной внешней политики Оттавы. Директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в программе "Актуальное интервью" заявил, что этот шаг отражает стремление Канады к большей независимости и диверсификации связей на фоне сложных отношений с ключевым союзником - США.

По мнению эксперта, инициатива исходит прежде всего от Канады, а не от Китая. Китай давно рассматривал Канаду как экономического партнера, но именно Оттава сейчас заинтересована в сближении.

"После введения торговых пошлин со стороны США, а также в контексте напряженной американской риторики в адрес союзников, Канада осознает необходимость диверсифицировать рынки и укреплять политическое взаимодействие с внешними игроками, - отметил Никита Беленченко. - Партнерство с Китаем, который сложно назвать нейтральным по отношению к США, - это способ показать Вашингтону свою условную независимость".

Действия Канады перекликаются с политикой ряда европейских стран, которые также стремятся снизить риски от давления Вашингтона через диверсификацию партнерств. Оттава, очевидно, учитывает этот опыт и не хочет оказаться в той же уязвимой позиции чрезмерной зависимости.

Несмотря на глубокую историческую и экономическую связь с США, Канада демонстрирует необычную самостоятельность. Никита Беленченко напомнил, что подобная попытка углубить сотрудничество с Китаем предпринималась 8 лет назад, но тогда ей помешали "непредвиденные обстоятельства".

Текущий шаг на сближение может быть тактическим маневром накануне переговоров о продлении трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA/CUSMA), которые активизируются в 2026 году.

Ключевые козыри Оттавы - ее богатые ресурсы, жизненно важные для американской экономики: редкоземельные металлы для аккумуляторов, сжиженный природный газ, нефть. Подписав соглашения с Китаем именно по этим направлениям, Канада ставит Белый дом перед выбором: сотрудничать на приемлемых условиях или потерять приоритет в доступе к ресурсам в пользу Пекина.

С практической точки зрения, сотрудничество выгодно обеим сторонам:

Для Китая: доступ к канадским ресурсам - редкоземельным металлам (критически важным для аккумуляторов), нефти, СПГ, сельскохозяйственной продукции (например, рапсу). Кроме того, это возможность продвигать свою продукцию, включая электромобили, на новый рынок, пусть и начальный объем поставок (около 49 тыс. авто) невелик.

Для Канады: диверсификация экспорта, привлечение китайских инвестиций, особенно в ресурсный сектор и инфраструктуру, в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Китай, инвестируя в стабильность стран-партнеров, снижает для себя потенциальные внешние угрозы.

Шаг нынешнего премьер-министра Канады является рискованным, учитывая исторически проамериканскую ориентацию канадского истеблишмента и критику внутри страны. Однако, как полагает эксперт, у США сейчас иные внешнеполитические приоритеты (Гренландия, сдерживание России), и вопрос Канады может быть отложен.

"Сейчас действительно другое состояние международных отношений, - резюмировал Никита Беленченко. - Формирующийся многополярный мир еще в зародыше, но мы видим, как многие игроки, ранее тяготевшие к США, теперь начинают формироваться вокруг других центров силы, в том числе Китая. Канада своим маневром пытается адаптироваться к этой новой реальности, где каждый ищет свою выгоду и стремится к большей самостоятельности".