3.73 BYN
2.87 BYN
3.40 BYN
Ресурсный рычаг: как Канада использует Китай в торговых играх с США
Недавнее соглашение о сотрудничестве между Канадой и Китаем стало заметным событием на мировой арене, выходящим за рамки традиционной внешней политики Оттавы. Директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в программе "Актуальное интервью" заявил, что этот шаг отражает стремление Канады к большей независимости и диверсификации связей на фоне сложных отношений с ключевым союзником - США.
По мнению эксперта, инициатива исходит прежде всего от Канады, а не от Китая. Китай давно рассматривал Канаду как экономического партнера, но именно Оттава сейчас заинтересована в сближении.
"После введения торговых пошлин со стороны США, а также в контексте напряженной американской риторики в адрес союзников, Канада осознает необходимость диверсифицировать рынки и укреплять политическое взаимодействие с внешними игроками, - отметил Никита Беленченко. - Партнерство с Китаем, который сложно назвать нейтральным по отношению к США, - это способ показать Вашингтону свою условную независимость".
Действия Канады перекликаются с политикой ряда европейских стран, которые также стремятся снизить риски от давления Вашингтона через диверсификацию партнерств. Оттава, очевидно, учитывает этот опыт и не хочет оказаться в той же уязвимой позиции чрезмерной зависимости.
Несмотря на глубокую историческую и экономическую связь с США, Канада демонстрирует необычную самостоятельность. Никита Беленченко напомнил, что подобная попытка углубить сотрудничество с Китаем предпринималась 8 лет назад, но тогда ей помешали "непредвиденные обстоятельства".
Текущий шаг на сближение может быть тактическим маневром накануне переговоров о продлении трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA/CUSMA), которые активизируются в 2026 году.
Ключевые козыри Оттавы - ее богатые ресурсы, жизненно важные для американской экономики: редкоземельные металлы для аккумуляторов, сжиженный природный газ, нефть. Подписав соглашения с Китаем именно по этим направлениям, Канада ставит Белый дом перед выбором: сотрудничать на приемлемых условиях или потерять приоритет в доступе к ресурсам в пользу Пекина.
С практической точки зрения, сотрудничество выгодно обеим сторонам:
Для Китая: доступ к канадским ресурсам - редкоземельным металлам (критически важным для аккумуляторов), нефти, СПГ, сельскохозяйственной продукции (например, рапсу). Кроме того, это возможность продвигать свою продукцию, включая электромобили, на новый рынок, пусть и начальный объем поставок (около 49 тыс. авто) невелик.
Для Канады: диверсификация экспорта, привлечение китайских инвестиций, особенно в ресурсный сектор и инфраструктуру, в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Китай, инвестируя в стабильность стран-партнеров, снижает для себя потенциальные внешние угрозы.
Шаг нынешнего премьер-министра Канады является рискованным, учитывая исторически проамериканскую ориентацию канадского истеблишмента и критику внутри страны. Однако, как полагает эксперт, у США сейчас иные внешнеполитические приоритеты (Гренландия, сдерживание России), и вопрос Канады может быть отложен.
"Сейчас действительно другое состояние международных отношений, - резюмировал Никита Беленченко. - Формирующийся многополярный мир еще в зародыше, но мы видим, как многие игроки, ранее тяготевшие к США, теперь начинают формироваться вокруг других центров силы, в том числе Китая. Канада своим маневром пытается адаптироваться к этой новой реальности, где каждый ищет свою выгоду и стремится к большей самостоятельности".
Главное фото: РСМД