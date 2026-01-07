Reuters: США угрожают главе МВД Венесуэлы, если тот не поддержит планы Вашингтона

США грозят главе МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо "участью Мадуро", если тот не поддержит планы Вашингтона по переходному периоду в стране. По данным Reuters, администрация Белого дома опасается, что министр не поможет временному президенту Венесуэлы Делси Родригес выполнить требования США.

Американские чиновники считают, что именно Кабельо способен стать главным препятствием для сохранения порядка после свержения Мадуро.