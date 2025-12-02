3.73 BYN
Reuters: В Италии могут отказаться от помощи Украине
Автор:Редакция news.by
Италия может прекратить оказание помощи Киеву. Как сообщает Reuters, правительство страны намерено отложить утверждение указа, который позволил бы Риму продлить военные поставки Украине на 2026 год.
Задержка связана с напряженностью внутри правящей коалиции. Премьер Мелони обещала помогать Украине "до самого конца", однако ее заместитель Маттео Сальвини, лидер партии "Лига", поставил под сомнение целесообразность продолжения такой поддержки.
Ранее он заявил, что помощь Украине не положит конец войне с Россией и может способствовать коррупции, имея в виду коррупционный скандал, который потрясает правительство в Киеве.