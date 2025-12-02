Reuters: В Италии могут отказаться от помощи Украине

Италия может прекратить оказание помощи Киеву. Как сообщает Reuters, правительство страны намерено отложить утверждение указа, который позволил бы Риму продлить военные поставки Украине на 2026 год.

Задержка связана с напряженностью внутри правящей коалиции. Премьер Мелони обещала помогать Украине "до самого конца", однако ее заместитель Маттео Сальвини, лидер партии "Лига", поставил под сомнение целесообразность продолжения такой поддержки.