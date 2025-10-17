3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Результаты опроса: треть французов хочет отставки Макрона
Автор:Редакция news.by
Внутриполитический кризис Пятой республики нарастает. Треть французов хочет отставки Макрона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу газеты Le Figaro.
Большинство жителей Франции также заявили, что испытывают гнев и стыд из-за политического кризиса в стране.
Напомним, ранее глава правительства избежал вотума недоверия. Премьер Франции Лекорню отправлен на испытательный срок. Сторонникам его отставки не хватило всего 18 голосов, но оппозиция не намерена останавливаться.
Фото ТАСС