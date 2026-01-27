3.75 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Rheinmetall откроет завод боеприпасов в Латвии
Автор:Редакция news.by
Новый завод Rheinmetall по выпуску артиллерийских боеприпасов вскоре появится в Латвии и станет одним из крупнейших оборонных проектов в регионе.
Концерн создаст его вместе с латвийской государственной оборонной корпорацией. Они рассчитывают укрепить европейские мощности по производству снарядов на фоне растущего спроса.
Строительство начнется весной 2026 года, а запуск производства планируют через год. Инвестиции составят 275 млн евро, что станет одним из крупнейших оборонных вложений в стране.
Завод сможет выпускать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежегодно. Латвия рассчитывает получить новые рабочие места и усилить свою роль в европейской оборонной кооперации.