Rheinmetall откроет завод боеприпасов в Латвии

Новый завод Rheinmetall по выпуску артиллерийских боеприпасов вскоре появится в Латвии и станет одним из крупнейших оборонных проектов в регионе.

Концерн создаст его вместе с латвийской государственной оборонной корпорацией. Они рассчитывают укрепить европейские мощности по производству снарядов на фоне растущего спроса.

Строительство начнется весной 2026 года, а запуск производства планируют через год. Инвестиции составят 275 млн евро, что станет одним из крупнейших оборонных вложений в стране.