Рига ведет переговоры об увеличении контингента США в республике

Рига ведет переговоры об увеличении американского контингента на территории своей страны. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава латвийского МИД.

Республика намерена воспользоваться решением Вашингтона о сокращении военного присутствия в Германии, чтобы переместить войска США к себе. По словам министра, страна готова оперативно предоставить всю необходимую инфраструктуру, отвечающую стандартам армии США.

Напомним, ранее глава Пентагона отдал распоряжение о выводе 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. По данным Reuters, вывод солдат будет завершен в течение 6-12 месяцев.

