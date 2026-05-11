Рига ведет переговоры об увеличении контингента США в республике

Рига ведет переговоры об увеличении американского контингента на территории своей страны. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава латвийского МИД.

Республика намерена воспользоваться решением Вашингтона о сокращении военного присутствия в Германии, чтобы переместить войска США к себе. По словам министра, страна готова оперативно предоставить всю необходимую инфраструктуру, отвечающую стандартам армии США.