Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Римский аэропорт Фьюмичино пострадал из-за ливня

Работе аэропорту итальянской столицы помешал дождь. Сразу в нескольких терминалах Фьюмичино в Риме начала протекать крыша: из-за ливня пострадали не только залы ожидания, но также технические помещения.

Даже диспетчерам пришлось работать в чрезвычайном режиме: из-за экстремальной ситуации была нарушена нормальная работа аэропорта, что привело к задержкам с отправлением рейсов.

Ликвидировать затопление в римском аэропорту Фьюмичино удалось только под утро.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Италияаэропортдожди