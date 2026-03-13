3.73 BYN
Римский аэропорт Фьюмичино пострадал из-за ливня
Автор:Редакция news.by
Работе аэропорту итальянской столицы помешал дождь. Сразу в нескольких терминалах Фьюмичино в Риме начала протекать крыша: из-за ливня пострадали не только залы ожидания, но также технические помещения.
Даже диспетчерам пришлось работать в чрезвычайном режиме: из-за экстремальной ситуации была нарушена нормальная работа аэропорта, что привело к задержкам с отправлением рейсов.
Ликвидировать затопление в римском аэропорту Фьюмичино удалось только под утро.