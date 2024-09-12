Евразийский женский форум стартовал в Питере. Белорусскую делегацию возглавляет Наталья Кочанова

Женщины всего мира выступают за укрепление доверия и глобального сотрудничества. В Санкт-Петербурге стартовал Евразийский женский форум, который собрал представительниц из 126 стран.

Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики намерена озвучить инициативы по сотрудничеству по целому ряду направлений: от экономики и медицины до культурного и гуманитарного взаимодействия.

Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге

Зал Таврического дворца в историческом центре Санкт-Петербурга 18 сентября стал центральной площадкой форума, который эксперты по праву считают крупнейшей международной платформой для диалога с женщинами - лидерами со всех континентов. Здесь вырабатываются совместные решения, например, по устойчивому экономическому развитию, освоению новых технологий. Здесь звучат вопросы здорового образа жизни, экологической безопасности, продвижения социальных благотворительных проектов.

Галина Карелова, первый зампредседателя комитета Совета Федерации Федерального собрания России:

"Экологическая повестка сегодня очень серьезно подхвачена не только женщинами нашей страны - женщинами мира. Это как раз та тема, которая нас объединяет. И вот таких тем у нас должно быть много".

В числе участниц форума вице-президенты стран, представители парламентов, председатели парламента, вице-премьеры правительств, первые леди, крупные ученые, бизнесмены, видные общественники.

Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России:

"Такие площадки говорят о том, что у женщин действительно есть свои права, есть свои обязанности, основанные на истинных ценностях. И женщины соревнуются не с призраками в виде небинарности, биполярности или еще чего-то придуманного, наносного, что скоро уйдет, я уверена в этом. Женщина по-настоящему отстаивает то, что является ее сутью, то, что дано ей от природы, то, что завещано ей ее предками".

В нынешнем году география мероприятия значительно расширилась. Если третий форум собрал женщин - лидеров из 111 стран, то в этот раз их 126. Заявлены новые форматы общения, к примеру, фестиваль традиций, на который многие участницы выразили желание прийти в национальных костюмах.

По завершении Евразийского женского форума будет подписана резолюция, которую направят в ООН и другие международные организации.