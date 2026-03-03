3.75 BYN
Россия обеспокоена рисками удара по иранской АЭС "Бушер"
Автор:Редакция news.by
Удар по иранской АЭС "Бушер", на которой хранятся 70 т топлива и 210 т отработанного ядерного топлива, вызовет катастрофу регионального масштаба. С таким предупреждением выступил глава Росатома Алексей Лихачев. Последствия будут сравнимы с аварией на Чернобыльской АЭС.
28 февраля ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов в городе Бушер. Вероятность попыток новых ударов по объекту сохраняется.