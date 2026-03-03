Россия обеспокоена рисками удара по иранской АЭС "Бушер"

Удар по иранской АЭС "Бушер", на которой хранятся 70 т топлива и 210 т отработанного ядерного топлива, вызовет катастрофу регионального масштаба. С таким предупреждением выступил глава Росатома Алексей Лихачев. Последствия будут сравнимы с аварией на Чернобыльской АЭС.