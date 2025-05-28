Россия предлагает Украине встречу в Стамбуле 2 июня

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - сказал дипломат.

Он также выразил надежду, что все искренне заинтересованные в успехе мирного процесса поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.

Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине точную дату и место второго раунда переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию. По его словам, украинская сторона пока совещается по этому вопросу.