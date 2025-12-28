Россия вывела на орбиту спутники Беларуси, Ирана и Эквадора

Ракета "Союз-2.1б". Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6cfa7d-6ace-402f-a4e9-1b9413ad772d/conversions/fb2a4512-1c22-468c-b70c-a8ebc09d650c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6cfa7d-6ace-402f-a4e9-1b9413ad772d/conversions/fb2a4512-1c22-468c-b70c-a8ebc09d650c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6cfa7d-6ace-402f-a4e9-1b9413ad772d/conversions/fb2a4512-1c22-468c-b70c-a8ebc09d650c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d6cfa7d-6ace-402f-a4e9-1b9413ad772d/conversions/fb2a4512-1c22-468c-b70c-a8ebc09d650c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Россия запустила с космодрома Восточный космические аппараты для Эквадора, Ирана и Белоруссии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роскосмоса, пишет ТАСС.

"Этим пуском на орбиту выводятся 50 космических аппаратов, помимо "Аистов". Среди них - спутники научного и технологического назначения от организаций из России и дружественных государств (Иран, Беларусь, Эквадор)", - сказали там.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 16:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с аппаратами "Аист-2Т" №1 и №2, а также 50 попутными спутниками.