Парламент Молдовы одобрил в первом чтении новую стратегию обороны, в которой РФ названа главной угрозой республике. Об этом сообщает ТАСС .

В документе утверждается, что одной из возможных целей России является намерение создать сухопутный военный коридор до границ Молдовы, что якобы может стать прямой угрозой конституционному строю и государственности. Стратегия была представлена депутатам министром обороны страны Анатолием Носатым.