Рубио: Истерика на тему отношений США и НАТО ничем не оправдана

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты останутся в НАТО и продолжат играть активную роль в альянсе, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"США всегда играли активную роль в НАТО. Президент Трамп не против НАТО. Он против НАТО, которая не обладает необходимыми возможностями для соблюдения обязательств по договору, действующему в отношении каждой из стран", - отметил он.

По словам Рубио, "истерика и преувеличения в ряде мировых и американских СМИ" на тему отношений США и НАТО ничем не оправданы. Вашингтон хочет, чтобы альянс стал сильнее и жизнеспособнее, указал он.