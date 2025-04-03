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Рубио: Истерика на тему отношений США и НАТО ничем не оправдана
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты останутся в НАТО и продолжат играть активную роль в альянсе, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"США всегда играли активную роль в НАТО. Президент Трамп не против НАТО. Он против НАТО, которая не обладает необходимыми возможностями для соблюдения обязательств по договору, действующему в отношении каждой из стран", - отметил он.
По словам Рубио, "истерика и преувеличения в ряде мировых и американских СМИ" на тему отношений США и НАТО ничем не оправданы. Вашингтон хочет, чтобы альянс стал сильнее и жизнеспособнее, указал он.
Госсекретарь США также заявил, что на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе намерен потребовать от каждой страны - участницы альянса взять на себя обязательство по увеличению расходов на оборону до 5 % ВВП, это коснется и США.