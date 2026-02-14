Рубио: Круг вопросов по Украине сузился, новый раунд - 17 февраля

Госсекретарь США Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о прогрессе в урегулировании в Украине. Он отметил, что круг нерешенных вопросов "сузился", хотя "самые сложные" из них еще требуют решения. Рубио также подтвердил, что новый раунд переговоров состоится 17 февраля в Женеве.

"Хорошая новость в том, что круг вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что они сузились до самых сложных вопросов, на которые еще предстоит ответить, и работа в этом направлении еще не завершена. Мы добились прогресса в том смысле, что, я думаю, впервые за много лет, по крайней мере на техническом уровне, на прошлой неделе встретились военные представители обеих сторон. В ближайший вторник состоятся новые встречи, хотя, возможно, это будет уже не та же группа людей. Послушайте, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сыграть свою роль в завершении этой войны".