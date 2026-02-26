Рубио: Любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и Россию

"Любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и Россию - это будет хорошо для мира", - заявил американский госсекретарь. Рубио также отметил, что США могут лишь уговаривать и косвенно давить на Китай, но не "принуждать" к такому соглашению.

Напомним, что ограничивающее ядерные потенциалы США и России соглашение истекло еще в начале текущего месяца. В прошлом году Москва заявляла, что готова выполнять обязательства по договору и после прекращения срока его действия в случае аналогичных шагов от США. Однако Вашингтон на это предложение не ответил, лишь предложил заключить новый договор с привлечением КНР.