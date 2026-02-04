Рубио: Россия и Украина как никогда близки к компромиссу

Кроме того, Киев требует после прекращения огня ввода иностранных войск на свою территорию: США на это согласия пока не дали, да и гарантии безопасности готовы предоставить только после прекращения огня, а не до. Все эти темы и станут предметом консультаций 5 февраля в Абу-Даби.