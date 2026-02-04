Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Рубио: Россия и Украина как никогда близки к компромиссу

5 февраля в Абу-Даби продолжатся переговоры российской и украинской делегаций, в которых примут участие спецпосланник Трампа Уиткофф и зять президента Кушнер. Консультации начались накануне после недельного перерыва.

Первым зримым их результатом стала договоренность об обмене пленными: стороны передадут друг другу по 157 человек. Ход переговоров прокомментировал госсекретарь США Рубио.

По словам американского чиновника, стороны как никогда близки к заключению соглашения. Камнем преткновения остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности. Украина отказывается признать контроль России над Донбассом.

Кроме того, Киев требует после прекращения огня ввода иностранных войск на свою территорию: США на это согласия пока не дали, да и гарантии безопасности готовы предоставить только после прекращения огня, а не до. Все эти темы и станут предметом консультаций 5 февраля в Абу-Даби.

В миреУкраинаРоссияСША

Стивен УиткоффМарко РубиопереговорыАбу-Даби