3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Ругинене о погранкризисе: Помощью литовским перевозчикам должны заниматься американцы
Литовский премьер-министр Инга Ругинене сделала ряд заявлений по поводу пограничного конфликта. Официальный Вильнюс, по ее словам, прилагает усилия к окончательному урегулированию ситуации.
Однако Ругинене почему-то ожидает, что судьба застрявших в Беларуси литовских фур будет решаться на переговорах Минска и Вашингтона, а не Минска и Вильнюса. Выступила премьер Литвы также с претензиями в адрес дальнобойщиков: по ее словам, фирмы-перевозчики так и не предоставили точную и полную информацию о машинах, которые находятся в Беларуси. Премьер балтийской республики уверяет, что до сих пор не известно окончательное количество и юридическая принадлежность.
Меж тем, литовские перевозчики собираются подавать в суд на собственное правительство с требованием компенсаций: по их мнению никаких эффективных мер к урегулированию проблемы власти Литвы принимать не намерены.