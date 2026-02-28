3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Рынок нефти отреагировал на атаку на Иран
В субботу США и Израиль наносят удары по Ирану - тот отвечает, а нефть молчит, так как торги в выходные дни не проходят. Эксперты говорят, что премия за риски уже заложена в цене, и в пятницу нефть снова дорожала.
Стоимость эталонной Brent выросла с пятницы по пятницу с 71,5 до почти 73 долларов за баррель. К концу недели котировки ускорили рост. Психология была простая: рынок снова платил за вероятность, а не за факт.
Некоторые аналитики заверяют, что в нефти уже есть геополитическая премия за риск в размере 8-10 долларов за баррель.
Прежде всего нефтяной рынок опасается того, что Иран попытается перекрыть Ормузский пролив, через который проходит 20 % мировой нефти. Однако пока новостей нет. Неизвестно и про отгрузку иранской нефти в Персидском заливе. Как передают мировые информагентства, ОПЕК+ может рассмотреть в воскресенье, 1 марта, возможность увеличения добычи из-за ударов США и Израиля по Ирану.