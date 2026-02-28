Рынок нефти отреагировал на атаку на Иран

В субботу США и Израиль наносят удары по Ирану - тот отвечает, а нефть молчит, так как торги в выходные дни не проходят. Эксперты говорят, что премия за риски уже заложена в цене, и в пятницу нефть снова дорожала.

Стоимость эталонной Brent выросла с пятницы по пятницу с 71,5 до почти 73 долларов за баррель. К концу недели котировки ускорили рост. Психология была простая: рынок снова платил за вероятность, а не за факт.

Некоторые аналитики заверяют, что в нефти уже есть геополитическая премия за риск в размере 8-10 долларов за баррель.