Рютте: Британия готова выделить более 680 млн долларов на закупки оружия для Украины у США

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о готовности Великобритании выделить более 680 млн долларов на закупки оружия для Украины у США. Рютте сослался на заявление главы британского военного ведомства. Средства выделяются в рамках механизма закупок оружия для Украины у США на европейские деньги.

В рамках той же программы Швеция совместно с рядом других стран направит Украине новый пакет помощи. Об этом сообщил шведский министр обороны, не называя стран-участниц. В пакет, размер которого также не уточняется, войдут системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним.