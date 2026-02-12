3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Рютте пообещал Москве "разрушительный" ответ в случае блокировки Сувалкского коридора
Несмотря на официально мирную риторику Беларуси, Запад продолжает открыто угрожать как нашей стране, так и нашему союзнику - России. Генсек НАТО пообещал Москве "разрушительный" ответ со стороны альянса в случае, если та заблокирует Сувалкский коридор. "НАТО хорошо подготовлена к ответу на любую угрозу и продолжает усиливать свой восточный фланг", - заявил генсек НАТО.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:
"НАТО регулярно отрабатывает широкий спектр сценариев, используя актуальные разведданные и реальные оценки наших возможностей. Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлена к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг, чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс".