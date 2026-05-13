Рютте предлагает выделить Киеву 0,25 % от ВВП всех стран НАТО
Издание Politico сообщает, что генсек НАТО Рютте предложил каждой стране альянса ежегодно выделять четверть процента ВВП на вооружение Украины.
По самым осторожным подсчетам, годовой бюджет помощи Киеву таким образом утроится и достигнет 145 млрд долларов. Это предложение в настоящий момент рассматривается правительствами стран НАТО.
Впрочем, очевидно, что поддержат его не все: как минимум Венгрия обещала полностью прекратить всякое финансовое участие в любых проектах, связанных с военной поддержкой Украины.
Но если идею Рютте все-таки одобрят, ВСУ станет буквально купаться в деньгах. Достаточно вспомнить, что в ближайшие два года ЕС планирует выдать Киеву 90-миллиардный кредит, из которого 60 млрд предполагается потратить на военные нужды.
Соратники Зеленского даже в условиях нормированной денежной помощи сумели превратить Украину в главный коррупционный центр планеты.