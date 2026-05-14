Рыженков: Евразия нуждается в новой архитектуре безопасности

Беларусь предлагает начать переговорный процесс по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке в сентябре в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в тематической статье "Почему Евразия не может ждать - Хартия для нашего времени", текст которой размещен на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что Беларусь и Россия как соавторы инициативы подготовили конкретную дорожную карту для перехода от обсуждения к формальным переговорам. Эта дорожная карта изложена в неофициальном документе, который был передан евразийским партнерам.