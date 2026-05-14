Рыженков: Евразия нуждается в новой архитектуре безопасности
Беларусь предлагает начать переговорный процесс по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке в сентябре в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в тематической статье "Почему Евразия не может ждать - Хартия для нашего времени", текст которой размещен на сайте ведомства.
В публикации отмечается, что Беларусь и Россия как соавторы инициативы подготовили конкретную дорожную карту для перехода от обсуждения к формальным переговорам. Эта дорожная карта изложена в неофициальном документе, который был передан евразийским партнерам.
Глава МИД подчеркнул, что Евразия нуждается в новой архитектуре безопасности, основанной на неделимости безопасности, взаимном уважении и подлинном партнерстве. Евразийская хартия многообразия и многополярности - это средство построения такой архитектуры. И сентябрь 2026 года в Нью-Йорке - это момент, чтобы начать процесс.