С 1 мая Германия может остаться без нефти из Казахстана
Россия остановит поток казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба". Ограничение вступит в силу с 1 мая. Об этом сообщает Reuters. По словам издания, скорректированный график экспорта энергоресурсов был направлен в Астану и Берлин. В публикации отмечается, что прекращение транзита значительно усилит энергетические проблемы Германии, которая и так страдает от последствий войны с Ираном и сбоев поставок с Ближнего Востока.
Для понимания, в 2025 году по "Дружбе" из Казахстана в ФРГ было прокачано нефти на 44 % больше, чем годом ранее. Прекращение транзита однозначно отразится на работе немецкого нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт. По данным источников, предприятие может потерять около 17 % от ежегодного объема переработки. Завод обеспечивает топливом 9 из 10 автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга.