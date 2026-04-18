С КНР им никогда не справиться: как Лукашенко прошелся по гегемонии США в интервью Рику Санчесу

Фото: belta.by

Сегодня в медийном пространстве Иран выглядит сильной стороной, не говоря уже о военном плане. Пожалуй, нельзя даже вспомнить хоть одну ситуацию, когда Америка не могла справиться с поставленными военными целями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналисту Russian Today Рику Санчесу констатировал то, что уже давно очевидно для многих, но до сих пор с трудом признается в Вашингтоне - США являются сверхдержавой, но не всесильной. Этот тезис активно разошелся в информационном пространстве.

Интервью Рику Санчесу - знаковое событие. Санчес является большим уважаемым журналистом с огромным опытом работы на таких крупных телеканалах, как CNN, Fox News, NBC. Сейчас он ведет собственную программу "Эффект Санчеса", которую смотрят десятки миллионов человек. Цель взятия интервью у Президента Беларуси четкая - дать западной аудитории услышать белорусскую версию событий и увидеть "другую сторону медали".

Иранский эпизод стал наглядным подтверждением этой истины. Америка не смогла добиться поставленных целей, несмотря на всю свою военную машину.

Трамп показал всему миру, что Соединенные Штаты Америки не всемогущи. По своей мощи США - супердержава, но не суперсила. Александр Лукашенко

Этот факт осознали даже в руководстве США. Главный вывод, который сделал Президент Беларуси: если американцы не справились с Ираном, то лезть в Китай, "к главному врагу Америки", - чистое безумие. "Там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут. Руководство Америки поняло, что они супердержава, но не сверхсила. Это главное", - подчеркнул глава государства. По его словам, есть надежда, что американцы, осознав это, будут считаться не только с Китаем и Россией.

Россия, как и Иран, тоже продемонстрировала ту же истину: ее площадь просто не позволит выиграть ракетную кампанию - ракеты закончатся раньше, чем территория государства. "У России огромная территория, там ничего не сделать ракетами", - заметил глава государства в ходе интервью.

Лукашенко подчеркнул еще один важный момент - "бездумная авантюра" в Иране уже ударила бумерангом по самой Америке, мировой экономике и Ближнему Востоку. Это не просто факты, лежащие на поверхности, а призыв к американцам остановиться.

ведущие подкаста волков и сыч news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8dedde5-7739-448e-a097-fa5ab27916be/conversions/1a4ea6e8-e907-4c5a-91fe-6f6cc0df8e22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8dedde5-7739-448e-a097-fa5ab27916be/conversions/1a4ea6e8-e907-4c5a-91fe-6f6cc0df8e22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8dedde5-7739-448e-a097-fa5ab27916be/conversions/1a4ea6e8-e907-4c5a-91fe-6f6cc0df8e22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8dedde5-7739-448e-a097-fa5ab27916be/conversions/1a4ea6e8-e907-4c5a-91fe-6f6cc0df8e22-xl-___webp_1920.webp 1920w