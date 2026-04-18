С КНР им никогда не справиться: как Лукашенко прошелся по гегемонии США в интервью Рику Санчесу
Сегодня в медийном пространстве Иран выглядит сильной стороной, не говоря уже о военном плане. Пожалуй, нельзя даже вспомнить хоть одну ситуацию, когда Америка не могла справиться с поставленными военными целями.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналисту Russian Today Рику Санчесу констатировал то, что уже давно очевидно для многих, но до сих пор с трудом признается в Вашингтоне - США являются сверхдержавой, но не всесильной. Этот тезис активно разошелся в информационном пространстве.
Иранский эпизод стал наглядным подтверждением этой истины. Америка не смогла добиться поставленных целей, несмотря на всю свою военную машину.
Трамп показал всему миру, что Соединенные Штаты Америки не всемогущи. По своей мощи США - супердержава, но не суперсила.
Этот факт осознали даже в руководстве США. Главный вывод, который сделал Президент Беларуси: если американцы не справились с Ираном, то лезть в Китай, "к главному врагу Америки", - чистое безумие. "Там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут. Руководство Америки поняло, что они супердержава, но не сверхсила. Это главное", - подчеркнул глава государства. По его словам, есть надежда, что американцы, осознав это, будут считаться не только с Китаем и Россией.
Россия, как и Иран, тоже продемонстрировала ту же истину: ее площадь просто не позволит выиграть ракетную кампанию - ракеты закончатся раньше, чем территория государства. "У России огромная территория, там ничего не сделать ракетами", - заметил глава государства в ходе интервью.
Лукашенко подчеркнул еще один важный момент - "бездумная авантюра" в Иране уже ударила бумерангом по самой Америке, мировой экономике и Ближнему Востоку. Это не просто факты, лежащие на поверхности, а призыв к американцам остановиться.
"Интересно, что глава белорусского государства занимает последовательную позицию, несмотря на наметившиеся соглашения с США, поднимает болезненные вопросы для Вашингтона и четко отстаивает белорусскую позицию, констатирует реальность происходящего в Персидском заливе", - заметил ведущий подкаста "Волков и Сыч" Алексей Волков. И эти тейки, кстати, глава Беларуси озвучивал 5, 10, 15 и 20 лет назад, еще на саммите тысячелетия в ООН. Последовательность и принципиальность, с которой Лукашенко отстаивает эти тезисы даже на фоне текущих попыток наладить диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, вызывает уважение далеко за пределами Беларуси.