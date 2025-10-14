3.69 BYN
Саммит в Египте: перемирие в Газе достигнуто, но его устойчивость вызывает вопросы
Сумбурный "саммит мира" в Египте начался значительно позже запланированного и закончился очень быстро. Тем не менее, имел свои результаты - лидеры подписали мирный договор. На пресс-конференции Дональд Трамп резюмировал: "После многих лет страданий и кровопролития война в Газе завершена".
Мероприятие собрало представителей более 20 стран. Парадоксально, но без самих сторон конфликта - ХАМАС был представлен посредниками, а Тель-Авив от участия отказался.
Впрочем, его интересы, скорее, представлял Вашингтон. Перед саммитом американский лидер посетил Израиль, где выступил перед Кнессетом. Там он заявил, что после урегулирования ситуации в Газе намерен сосредоточить свое внимание на украинском кризисе.
Дональд Трамп, президент США:
"Но мы, если подумать, уладили восемь войн за восемь месяцев. Кстати, я сейчас включаю и эту, если вы не против. Они могут сказать: "Ну, это было быстро", потому что вчера я говорил о семи, а теперь могу сказать о восьми. Главное, заложники вернулись. Приятное чувство, правда?"
В Израиле Трампу вручили золотого голубя за урегулирование самого горячего конфликта на Ближнем Востоке. А премьер Пакистана уже на саммите в Египте отметил, что вновь выдвигает хозяина Белого дома на Нобелевскую премию мира.
Шехбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:
“Я бы сказал, что сегодня один из величайших дней в современной истории, потому что был достигнут мир. После неустанных усилий, предпринятых президентом Трампом, который действительно является человеком мира, который неустанно работал в течение всех этих месяцев изо дня в день, чтобы сделать этот мир местом, где можно жить в мире и процветании. Я бы сказал, что Пакистан выдвинул кандидатуру президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его выдающийся, экстраординарный вклад в то, чтобы сначала остановить войну между Индией и Пакистаном, а затем добиться прекращения огня вместе со своей замечательной командой”.
Тем не менее, перемирие в Газе вызывает много вопросов о последствиях не только для Ближнего Востока, но и для глобального Запада. Ведь пока стороны пришли к соглашению только по самому первому пункту плана Трампа. К тому же, даже после прекращения огня антиизраильские настроения в Европе нарастают.
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"Европа в очень сложном положении. Мы видим, что происходит во Франции и Германии - там нет единого центра политической риторики. И глобальный Запад, и Европа, и мировая экономика завязаны в равной степени и на сторонников Израиля, и на арабский мир, который в последние годы завоевывает все больше влияния. Этот конфликт сказывается на всех геополитических и экономических мировых процессах".
В воздухе хрупкое перемирие - обмен заложниками и долгожданная тишина без взрывов. Накануне Израиль освободил почти 2 тыс. палестинских заключенных. ХАМАС отпустил всех израильских заложников. В сектор Газа массово возвращаются покинувшие его жители.
Но вот гуманитарная ситуация - все еще катастрофа невообразимых масштабов. Жители анклава оказались отброшены на десятки или даже сотни лет назад.