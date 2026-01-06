3.67 BYN
Сборную США могут не допустить к Олимпийским играм - 2026
Автор:Редакция news.by
Международный олимпийский комитет оказался в центре громкой интриги.
Член МОК Угур Эрденер написал в соцсети Х о том, что сейчас комитетом рассматривается возможность недопуска сборной США к Олимпийским играм 2026 в Милане либо участия американских спортсменов под нейтральным флагом. Решение, как отмечается, ожидается в ближайшее время. При этом к настоящему моменту публикация удалена.
Напомним, ранее на заседании Совбеза ООН генсек Антониу Гутерриш отметил, что агрессия США в Венесуэле нарушила нормы международного права.