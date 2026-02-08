Сделать Европу снова великой. Государственный департамент США будет продвигать эту позицию, финансируя благотворительные организации и аналитические центры в Европе. Как сообщает Financial Times, Госдеп уже провел в Европе переговоры с рядом правых организаций, чьи взгляды совпадают с риторикой администрации Трампа о "разрушении европейской цивилизации" из-за миграции.



Программа будет сосредоточена на инициативах в Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе. Это тревожные новости для левоцентристских правительств, таких как Лейбористская партия в Великобритании. Как пишет газета, в Лондоне могут быть обеспокоены использованием средств правительства США для подрыва их политики.