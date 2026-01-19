3.72 BYN
Сделка между ЕС и МЕРКОСУР может быть одобрена в первой половине 2026 года
На большей части Европы проходит волна масштабных протестов фермеров. Они выступают против торгового соглашения со странами МЕРКОСУР. 18 января в Парагвае ЕС утвердил сделку с крупнейшим объединением стран Латинской Америки. Решение было принято после переговоров, которые длились четверть века.
Однако официальное подписание - это еще не конец истории. После этого соглашение должны ратифицировать все страны ЕС и МЕРКОСУР, а этот процесс может быть долог.
Хотя в брюссельских кабинетах цели ставят довольно амбициозные. Как заявил комиссар ЕС по вопросам торговли и экономической безопасности, европейцы постараются одобрить соглашение о крупнейшей в мире зоне свободной торговли уже в первой половине 2026 года. С 19 января начинаются обсуждения ратификации сделки в Европейском парламенте.