Семидневный траур объявлен в Венесуэле
Автор:Редакция news.by
Семидневный траур объявлен в Венесуэле в память о погибших во время операции армии США.
Как пишет The Washington Post, число жертв достигло 75, среди них военные Венесуэлы и Кубы, а также мирные жители. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес назвала произошедшее "нападением на суверенитет" и призвала народ к единству.
Вместе с тем, как сообщает Fox News, с американской стороны также есть пострадавшие. Семеро военнослужащих США получили ранения в ходе операции по захвату Николаса Мадуро и его супруги.