Семидневный траур объявлен в Венесуэле в память о погибших во время операции армии США.

Как пишет The Washington Post, число жертв достигло 75, среди них военные Венесуэлы и Кубы, а также мирные жители. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес назвала произошедшее "нападением на суверенитет" и призвала народ к единству.