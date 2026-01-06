Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Семидневный траур объявлен в Венесуэле

Семидневный траур объявлен в Венесуэле в память о погибших во время операции армии США.

Как пишет The Washington Post, число жертв достигло 75, среди них военные Венесуэлы и Кубы, а также мирные жители. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес назвала произошедшее "нападением на суверенитет" и призвала народ к единству.

Вместе с тем, как сообщает Fox News, с американской стороны также есть пострадавшие. Семеро военнослужащих США получили ранения в ходе операции по захвату Николаса Мадуро и его супруги.

Разделы:

В мире

Теги:

Венесуэла