Сейм Литвы начал расследование о причастности политиков к контрабанде сигарет

Комиссия литовского Сейма приняла решение о начале парламентского расследования о причастности политиков и чиновников к табачной контрабанде. Уже много лет сигареты, нелегально поступавшие в страну в больших объемах, распродаются оптом на месте, либо идут крупными партиями в западную Европу.

Литовские журналисты указывают, что имена, сколотившие состояние на табачной контрабанде известны. Комиссия Сейма тоже хочет выяснить, кто эти люди и почему ими не интересуются органы следствия?