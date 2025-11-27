3.71 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Сейм Литвы начал расследование о причастности политиков к контрабанде сигарет
Автор:Редакция news.by
Комиссия литовского Сейма приняла решение о начале парламентского расследования о причастности политиков и чиновников к табачной контрабанде. Уже много лет сигареты, нелегально поступавшие в страну в больших объемах, распродаются оптом на месте, либо идут крупными партиями в западную Европу.
Литовские журналисты указывают, что имена, сколотившие состояние на табачной контрабанде известны. Комиссия Сейма тоже хочет выяснить, кто эти люди и почему ими не интересуются органы следствия?
По данным таможенной службы Литвы, 51 % табачной контрабанды поступает в страну из Латвии. Эта криминальная история объединяет подпольных дельцов и чиновников сразу из нескольких стран ЕС.