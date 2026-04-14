Сейм Литвы одобрил строительство военного полигона в Капчяместисе

Сейм Литвы одобрил строительство скандального полигона в Капчяместисе. Параллельно заседанию проходил митинг с призывом отказаться от этих планов.

Акция собрала представителей нескольких общественных движений. Протестующие выступали в защиту охраняемых лесов, которые вырубят под строительство полигона.

Кроме того, военный проект предполагает отселение местных жителей. Митингующие призвали не раскручивать милитаристскую истерию, но на решение депутатов это не повлияло.

В миреЕвропа

