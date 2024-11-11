Любимец беглых и экстремистов Моравецкий оказался банальным лгуном. Сначала говорил, что Варшава не вмешивается во внутренние дела Беларуси, но после выборов сразу же пригрел у себя участников мятежа.

В историю Польши Моравецкий вошел не только как ярый ненавистник официального Минска, но и как премьер, устроивший миграционный кризис, и "визовый коррупционер".

В августе 2023 года стало известно, что Моравецкий при участии заместителя министра иностранных дел Польши наладили схему выдачи виз. За 5 тыс. долларов МИД соседнего государства выдавал шенген любому желающему даже без дополнительной проверки документов.

Несколько лет схема работала как швейцарские часы, однако как только партия "Право и справедливость" стала терять позиции, делишки Моравецкого и компании начали всплывать. В дверь постучал местный комитет госконтроля и специально созданная комиссия.

Получается, что писовцы, которые на голубом глазу врали, что "Беларусь провоцирует миграционный кризис", на деле сами же зазывали мигрантов из Пакистана, Афганистана и стран Африки, набивая собственные карманы за счет темного бизнеса.

Коррупционера сместили с должности, исключили из партийных списков, он даже пытался совершить самоубийство, но неудачно. Дело еще продолжается, но не переживайте за Моравецкого, ведь у него есть надежный тыл - жена. Ивона Моравецкая - богатейшая женщина Польши - примерный капитал составляет 77 млн евро. Муж, конечно же, тут ни при чем. Особенно всем запомнилась суперсделка - купив участок за 185 тыс. долларов, спустя время она продала его почти за 4 млн.

Всего же манипуляции с недвижимостью помогли семейству заработать до 30 млн долларов. Вы удивитесь, но и это не все.

Действующий премьер-министр Дональд Туск обвинил Моравецкого в нарушениях в заказах на производство артиллерийских боеприпасов в 2023 году. Туск тонко намекнул, что деньги уходили совсем не по назначению.

В чем суть? Матеуш, будучи премьером, отдавал подряды на снаряды фирмам, у которых вообще не было опыта по производству боеприпасов. После получения денег они должны были только начать строительство заводов.

А еще Моравецкий требовал публично носить маски в эпоху ковида и призывал жестко наказывать тех, кто не соблюдает режим. В апреле 2020 года премьер выделил полмиллиарда злотых - 120 млн долларов - на закупку масок и костюмов. Забота о здоровье тоже оказалась с двойным дном.

И да, именно Матеуш Моравецкий автор суперидеи требовать репараций от Германии в размере 1 трлн евро. Притом, что вклад Берлина в экономику Польши оценивается в 1,5 трлн за постсоветские годы.