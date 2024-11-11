3.41 RUB
3.42 USD
3.56 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Шествия философов и выпускников математических школ: революция в Тбилиси превращается в клоунаду
В Тбилиси продолжаются вялые попытки разжечь майдан. 23 декабря оппозиционные соцсети объявили сразу несколько маршей: шествие родителей одной из школ, манифестацию фермеров, демонстрации детей эмигрантов, вынужденных переселенцев, выпускников математических школ и, наконец, философов.
Последний марш, скорее всего, будет особенно "многочисленным" и соберет человек 10. Впрочем, грузинских математиков тоже вряд ли наберется больше. В Тбилиси с нетерпением ждут 29 декабря: уйдет ли в этот день Зурабишвили из резиденции добровольно или ей придется отключать свет, воду, канализацию, а потом отправлять за ней дворника, который выставит ее за дверь?
Цветная революция в Грузии все больше напоминает представление клоунов, хотя свой разрушительный потенциал она все еще сохраняет.
Президент
Все
Постояльцы Логишинского дома милосердия отметили католическое Рождество
Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Регионы
Все
Происшествия
Все