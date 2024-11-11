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Шествия философов и выпускников математических школ: революция в Тбилиси превращается в клоунаду

В Тбилиси продолжаются вялые попытки разжечь майдан. 23 декабря оппозиционные соцсети объявили сразу несколько маршей: шествие родителей одной из школ, манифестацию фермеров, демонстрации детей эмигрантов, вынужденных переселенцев, выпускников математических школ и, наконец, философов.

Последний марш, скорее всего, будет особенно "многочисленным" и соберет человек 10. Впрочем, грузинских математиков тоже вряд ли наберется больше. В Тбилиси с нетерпением ждут 29 декабря: уйдет ли в этот день Зурабишвили из резиденции добровольно или ей придется отключать свет, воду, канализацию, а потом отправлять за ней дворника, который выставит ее за дверь?

Цветная революция в Грузии все больше напоминает представление клоунов, хотя свой разрушительный потенциал она все еще сохраняет.

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