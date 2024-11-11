Шествия философов и выпускников математических школ: революция в Тбилиси превращается в клоунаду

Последний марш, скорее всего, будет особенно "многочисленным" и соберет человек 10. Впрочем, грузинских математиков тоже вряд ли наберется больше. В Тбилиси с нетерпением ждут 29 декабря: уйдет ли в этот день Зурабишвили из резиденции добровольно или ей придется отключать свет, воду, канализацию, а потом отправлять за ней дворника, который выставит ее за дверь?