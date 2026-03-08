Ширинов: В случае эскалации на Ближнем Востоке ЕС пострадает больше всех из-за отказа от газа РФ

"Страны Европы больше всего пострадают, они отказались в свое время от российских энергоносителей, понадеявшись на Соединенные Штаты. С перекрытием Ормузского пролива после того, как нефть Персидского залива оттуда не будет поступать на мировые рынки, цены будут расти. И здесь очень забавный момент: мне кажется, Европа сейчас сама будет искать пути, чтобы наладить отношения с Россией с целью поставок российского СПГ на европейский рынок. Кстати, если раньше только Венгрия и Словакия выступали с озабоченностью, что Украина перекрывает подачу нефти по нефтепроводу "Дружба", говоря о каких-то повреждениях, то сегодня уже в Евросоюзе слышны голоса, что нужно срочно проводить инспекцию. Если есть неполадки, надо устранять, если нет, то нужно как-то задействовать этот трубопровод".