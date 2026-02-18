Стали известны просто шокирующие результаты опроса европейцев о демократии. Более половины европейцев недовольны демократией, а каждый пятый согласен на диктатуру.

Тотальное негодование у людей вызывает неэффективность и оторванность элит от нужд граждан, а также повсеместная бюрократия. Согласно опросу общественного мнения AboutPeople, в Греции качеством демократии недовольны 76 %, во Франции - 68 %, в Румынии - 66 %, в Швеции - 32 %.



Более четверти опрошенных и вовсе заявили, что не возражали бы против ограничения прав и отсутствия отчетности, если бы у власти оказался способный и эффективный лидер.