Главное политическое событие европейской весны подходит к своему логическому концу. Парламентские выборы в Венгрии стали доказательством того, что у Брюсселя нет красных линий в попытках избавится от неугодных.

Вмешательство в избирательную кампанию посредством цифрового контроля, слива информации и неприкрытой поддержки оппозиции - лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться Будапешту и лично премьер-министру Виктору Орбану.

Огромная роль в этой истории и у Украины. Киев сделал все, чтобы ввергнуть Венгрию в политический и энергетический кризис.

Спонсирование проукраинского Петера Мадьяра (оппонента Орбана), остановка работы нефтепровода "Дружба" и попытка диверсии на "Турецком потоке" - все ниточки ведут к Зеленскому. Но стоит ли ждать "незалежной" манны небесной в случае смены власти - большой вопрос. Да и американцы четко дали понять, кого хотят видеть во главе венгерского угла. Об электоральных перипетиях рассказали в рубрике "Полная Европа".

Виктор Орбан

Про выборы в Венгрии сказано и пересказано уже многое. Но вот главное, с чем пришли к финалу разные политические силы страны. С одной стороны правящая партия во главе с Виктором Орбаном, с другой - оппозиция с Петером Мадьяром. Последнему помогали всей Европой, в частности, силами Киева.

То, что начиналось как локальный дипломатический конфликт между Украиной и Будапештом, переросло в настоящую войну. Орбан долгое время делал все, чтобы защитить интересы своих граждан, невзирая на хотелки Зеленского. Тот в ответ использовал излюбленные инструменты - угрозы, шантаж, саботаж и даже попытки диверсии на газопроводе в Сербии.

Виктор Орбан:

"По мере приближения дня выборов Зеленский превращает Венгрию в оперативную зону для украинской разведки. Он активизировал своих ранее внедренных агентов, они работают на полную катушку. Украинские шпионы и IT-специалисты. Никогда еще в Венгрии не было выборов, в которые иностранные спецслужбы вмешивались бы так глубоко".

Все мы прекрасно помним про перекрытый трубопровод "Дружба", но на этом Киев решил не останавливаться. В попытке лишить венгров российских энергоносителей и тем самым спровоцировать кризис, дело дошло практически до повторения истории с "Северными потоками". Сербские спецслужбы сумели предотвратить диверсию на "Турецком потоке" вблизи границы с Венгрией. Были обнаружены два рюкзака с американской взрывчаткой и устройством для ее приведения в действие. Конечно, никто прямо не обвиняет украинцев, но все следы ведут к ним.

"Эта попытка теракта вписывается в схему продолжающихся усилий украинцев по срыву поставок российского газа и нефти в Европу. Атака на наше энергоснабжение и энергетическую безопасность также является атакой на наш суверенитет, - обозначил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. - Но мы будем защищать Венгрию, мы будем защищать энергоснабжение венгерских семей и венгерскую экономику. Мы боремся за то, чтобы энергоснабжение оставалось надежным, чтобы в Венгрии не произошло резкого роста цен на энергоносители. И для этого нам нужны российская нефть и российский газ".

Петер Сийярто

Примечательно, что западные СМИ начали разгонять тему, мол, Орбан вместе с сербами и русскими сам все инсценировал, на что получили лаконичный ответ от венгерского премьера, мол, не забудьте написать еще и про марсиан.

И, кстати, о медиа. С подачи Киева и поляков и стараниями местных журналистов в ряде изданий стали появляться слитые записи телефонных разговоров Петера Сийярто и Сергея Лаврова (глава МИД России), а чуть позже стенограмма общения президента России Владимира Путина и Виктора Орбана. Все с одной целью - показать, что нынешние власти Венгрии полностью зависят от Кремля. При этом никто не задается вопросом, насколько законным способом были добыты подобные сведения.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"Первое слово, которое приходит на ум, это шок. Шокирует тот факт, что одна или несколько иностранных спецслужб подслушивали меня при активном участии венгерского журналиста. Я не знаю, каково юридическое определение, когда венгерский гражданин поддерживает такие отношения с иностранной секретной службой. Но что возмутительно, так это то, что журналист принадлежит к ближним кругам партии "Тиса".

Венгерская оппозиция - это вообще отдельная песня. Петер Мадьяр всего за пару лет вместе с партией "Тиса" сумел набрать внушительный политический вес. Естественно, не без помощи Брюсселя и Киева. Зеленский чуть ли не лично курировал процесс спонсирования оппонентов действующей власти. Недавно один экс-сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Будапешта, признался, что с ноября прошлого года Мадьяр и компания получили наличкой около 50 млн долларов.

"Обычно это купюры евро по 100 в вакуумной упаковке. Насколько я знаю, эти деньги поступали откуда-то из Италии через Австрию в черной сумке Nike. Каждую неделю перевозили 5 млн", - заявил аноним.

Но иногда деньги решают не все проблемы. Чтобы подстраховаться,

Европейский союз включил механизм экстренной цифровой цензуры на время избирательной кампании в Венгрии (официально для борьбы с фейками). Однако на деле соцсети просто закрывают глаза на то, как оппозиция обходит правила платформ, набирая миллионные охваты, в то время как контент действующей власти модерируется максимально жестко. Французский политик Флориан Филиппо прямо заявил, что Брюссель - тоталитарная зараза.



Впрочем, все усилия могут оказаться бессмысленными. Если верить изданию "Политико", при любом раскладе европейский "мордор" не получит проукраинское правительство в Венгрии даже с приходом к власти Мадьяра. Политик открыто выступает против поставок оружия "незалежной" и ее ускоренного вступления в Евросоюз. Он, как и Орбан, ставит интересы Будапешта на первое место, но видит себя в европейской системе ценностей.

Петер Мадьяр:

"Достижение компромисса с ЕС - это искусство. Я хотел бы внести свой вклад в упрощение процесса принятия решений, потому что мир, кажется, проходит мимо Европы. Она утратила свою конкурентоспособность. У Европы недостаточно сильных лидеров, нет политиков с видением, она во всем отстает. Если вы не сделаете что-то, вы упустите еще больше".

Не стоит забывать в этой истории и про американские интересы. Ранее Орбана публично поддержал президент США Дональд Трамп, а теперь ему на подмогу прилетел вице-президент Джей Вэнс. Он прямо обвинил спецслужбы Украины в попытках повлиять на выборы не только в Венгрии, но и в США.