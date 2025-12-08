3.78 BYN
Штраф ЕС и замороженные субсидии: как аграрный протест ставит Грецию на грань кризиса
Сельский бунт в Греции превратился в национальный кризис. Фермеры тракторами и сельхозмашинами перекрыли основные дороги. Причина бунта - финансовый голод. Речь о 600 млн евро из ежегодного фонда субсидий ЕС, которые заморозили.
Также Евросоюз оштрафовал Грецию на 392 млн евро за нецелевое использование сельхозпомощи в 2016-2023 годах. Власти в Афинах оказались меж двух огней: Брюссель требует отчета, а собственные фермеры - денег. Зависли более 40 тыс. заявок фермеров.
Протестующие оказывают сопротивление полиции. В Cети публикуют кадры, на которых разъяренные демонстранты переворачивают машину правоохранителей.
Фермеры блокируют границы с Болгарией, Турцией и Северной Македонией, останавливая международные грузопотоки, и грозятся парализовать ключевые порты.
В итоге страдает экономика всей страны и ее международные связи. Этот кризис - яркая иллюстрация того, как системная коррупция и бюрократия ЕС бьют по самым уязвимым, а те в ответ объявляют войну собственному государству.