Штраф за фейерверки на Новый год по московскому времени объявили в Риге

В Латвии объявили войну курантам! Будут штрафовать за запуск салютов на Новый год по московскому времени. То есть праздничные залпы разрешены только с полуночи до часа ночи, а вот в 23:00 - ни-ни! И дело, оказывается, в геополитике. Потому что в это время в Москве - полночь. Куранты 12 бьют. Формально все объясняют "заботой о людях и животных", но депутаты не скрывают: главная цель коррелирует с русским Новым годом. Для отслеживания нарушителей в небо запустят дроны. В общем, других проблем в одной из самых бедных стран ЕС, видимо, нет.