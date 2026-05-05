Швеция может разместить на своей территории ядерное оружие Франции

Швеция может принять на своей территории ядерное оружие Франции - об этом заявили местные эксперты в эфире национального вещателя. Условия возможного размещения не раскрываются.

Ранее стало известно, что не обладающий ядерным оружием Стокгольм провел первую встречу с Парижем по вопросу о сотрудничестве в военно-ядерной сфере. Для Швеции это может означать проведение учений и защиту французских самолетов, а также, как выразились эксперты, открытие двери для ядерного оружия Франции на шведской земле.