Швейцария заморозит активы Мадуро

Швейцария объявила о заморозке активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Аналогичное решение примут в отношении связанных с ним лиц.

Цель - предотвратить перевод активов за границу, говорится в пресс-релизе правительства европейской страны. Другие детали не приводятся.

Накануне сотни жителей швейцарского Берна вышли на улицы, чтобы выразить протест против нападения США на Венесуэлу. Они несли плакаты с призывами ввести санкции в отношении Соединенных Штатов и обвинили американского президента Дональда Трампа в терроре. Ранее МИД конфедерации призвал власти США к деэскалации в Венесуэле, но действия Вашингтона в Боливарианской Республике не осудил.