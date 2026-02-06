Поразительная расточительность. Европа потратила на поддержку Украины около 200 млрд евро за время конфликта. Об этом заявил глава МИД польского режима Сикорский. Он подчеркнул, что сейчас Европа полностью финансирует Украину, поскольку американское финансирование прекратилось еще в январе 2025-го.

Более того, еще 90 млрд евро Евросоюз планирует выделить в последующие два года. При этом госдолг ЕС по итогам 2025 года вырос до максимума трехлетней давности, превысив 82 % от ВВП союза.