3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
"Сила и мощь являются железными законами этого мира" - Миллер об операции США в Венесуэле
Сила и мощь являются железными законами этого мира, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле.
Американский чиновник в эфире Си-эн-эн подтвердил слова Трампа о том, что США осуществляют контроль и устанавливают условия.
Стивен Миллер, заместитель главы администрации США:
"Можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью и властью".
Как сообщает The Wall Street Journal, ЦРУ рекомендовало Трампу сохранить в Венесуэле лояльный Мадуро режим, потому что оппозиции будет трудно возглавить временное правительство.
В докладе разведки отмечалось: высокопоставленные чиновники, включая вице-президента Делси Родригес, лучше всего подходят для руководства временным правительством и поддержания краткосрочной стабильности. Это и стало одной из причин решения Трампа поддержать Родригес, а не лидера оппозиции Мачадо.
Как пишет Politico, администрация Трампа ждет от Родригес выполнения ряда действий в американских интересах - их как минимум три. Это пресечение потоков наркотиков, выдворение агентов стран или сетей, враждебных Вашингтону, и прекращение продажи нефти противникам США.