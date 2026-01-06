"Сила и мощь являются железными законами этого мира" - Миллер об операции США в Венесуэле

Сила и мощь являются железными законами этого мира, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле.

Американский чиновник в эфире Си-эн-эн подтвердил слова Трампа о том, что США осуществляют контроль и устанавливают условия.

Стивен Миллер, заместитель главы администрации США:

"Можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью и властью".

Как сообщает The Wall Street Journal, ЦРУ рекомендовало Трампу сохранить в Венесуэле лояльный Мадуро режим, потому что оппозиции будет трудно возглавить временное правительство.

В докладе разведки отмечалось: высокопоставленные чиновники, включая вице-президента Делси Родригес, лучше всего подходят для руководства временным правительством и поддержания краткосрочной стабильности. Это и стало одной из причин решения Трампа поддержать Родригес, а не лидера оппозиции Мачадо.