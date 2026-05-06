Сингапур вводит порку за школьный буллинг

Одна из самых прогрессивных и развитых стран Юго-Восточной Азии восстанавливает телесные наказания. Впрочем, пока не для всех. В Сингапуре введут порку для школьников за хулиганство и унижение соучеников.

Наказывать их будут ударами ротанговой тростью: за буллинг предполагается карать в зависимости от тяжести проступка - одним, двумя или тремя ударами.