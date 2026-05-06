3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Сингапур вводит порку за школьный буллинг
Автор:Редакция news.by
Одна из самых прогрессивных и развитых стран Юго-Восточной Азии восстанавливает телесные наказания. Впрочем, пока не для всех. В Сингапуре введут порку для школьников за хулиганство и унижение соучеников.
Наказывать их будут ударами ротанговой тростью: за буллинг предполагается карать в зависимости от тяжести проступка - одним, двумя или тремя ударами.
Сингапур вообще славится строгостью наказаний: здесь полагаются огромные штрафы и даже тюрьма за разбрасывание мусора, уничтожение растений и многое другое. А ввоз, например, жвачки в страну вполне может стоить туристу свободы.