SIPRI: выручка 100 крупнейших оборонных компаний мира достигла 679 млрд долларов

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) публикует впечатляющую статистику, явно демонстрирующую, кому выгодно продолжение конфликта. В 2024 году военно-промышленные компании мира достигли рекордной выручки, совокупные доходы 100 крупнейших производителей выросли почти на 6 % и достигли 679 млрд долларов.

Институт объясняет такой результат повышенным спросом на вооружения из-за конфликта в Украине и на Ближнем Востоке. Высокая потребность Украины в оружии, как отмечается, особенно сказалась на производителях из Европы, совокупная выручка которых выросла примерно на 13 % - до 151 млрд долларов.