Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" сейчас блокируют в Украине те же лица, которые в 2022 году организовали теракт на газопроводах "Северный поток". Об этом заявил глава МИД Венгрии Сийярто. Его слова цитирует национальное телеграфное агентство страны.

Министр назвал позором тот факт, что расследование обстоятельств диверсии на "Северных потоках" до сих пор не доведено до конца в странах Евросоюза. И он не исключил новые нападения. По словам Сийярто, Будапешт принял необходимые меры для предотвращения попыток взрывов нефте- и газопроводов на территории Венгрии.

Вся ситуация с прекращением поставок нефти по трубопроводу "Дружба" является частью усилий Киева, Брюсселя и венгерской оппозиции по установлению проукраинского правительства в Венгрии. Об этом заявил премьер страны, обращаясь к Зеленскому в открытом письме. Он вновь призвал его немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии.