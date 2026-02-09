Сийярто о мобилизации: В Украине происходит "охота на людей"

В Украине происходит "охота на людей", заявил глава МИД Венгрии Сийярто касательно мобилизации.

В одной из социальных сетей министр написал, что гражданин Венгрии пытался помочь пятерым украинским мужчинам бежать за пределы досягаемости ТЦК, за что был арестован.

"Украинские власти недавно арестовали венгра, который пытался помочь пятерым украинским мужчинам сбежать в Венгрию. Наше генеральное консульство в Берегшасе немедленно предоставило ему консульскую защиту, мы будем помогать ему во время полицейской процедуры", - написал Сийярто.